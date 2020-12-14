Алексей Ионов: попав в «Краснодар», ощутил, что я в большом клубе

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов рассказал о переходе в стан «быков» из «Ростова».
«Мне здесь всё нравится. Команда, руководство, стадион, болельщики, база… можно долго перечислять. Попав в «Краснодар», ощутил, что я в большом клубе с амбициозными задачами. И отношение к футболистам здесь тоже супер.
Конечно, у меня был отчасти свой режим – пока команда выступала в Лиге чемпионов, я тренировался сам по себе. Но до конца года нам предстоят только матчи Премьер-Лиги. Пройду зимние сборы вместе с «быками» и к весеннему отрезку сезона подойду как часть единого целого.
Почему именно «Краснодар»? Как только я узнал, что есть конкретное предложение со стороны «быков», дал согласие. Переговоры прошли быстро. Благодарен руководству «Краснодара» и «Ростова» за то, что все вопросы были решены в короткие сроки", — цитирует Ионова пресс-служба клуба.
- 14 декабря 2020
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