У президента «Урала» Иванова подтвердился коронавирус. Он решил лечь в больницу

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что заразился коронавирусом. Ранее «Чемпионат» информировал, что у главы екатеринбургского клуба подозрение на инфекцию.



«Да, я действительно заразился коронавирусом и не полетел в Москву на матч с ЦСКА. Сегодня чувствую себя средне, был дома, но сейчас решил поехать лечь в больницу», — цитирует Иванова Sport24.



По информации «Чемпионата», Иванов регулярно проходил тесты на коронавирус вместе с футболистами, и все они давали отрицательный результат. Однако за несколько дней до матча у него поднялась температура. Также президент «Урала» почувствовал лёгкое недомогание, поэтому решил не лететь с командой в Москву, опасаясь передать вирус игрокам и официальным лицам матча.



Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Урал» завершился со счётом 2:2.

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