Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

У президента «Урала» Иванова подтвердился коронавирус. Он решил лечь в больницу

У президента «Урала» Иванова подтвердился коронавирус. Он решил лечь в больницу
Футбол / РПЛ 0

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что заразился коронавирусом. Ранее «Чемпионат» информировал, что у главы екатеринбургского клуба подозрение на инфекцию.

«Да, я действительно заразился коронавирусом и не полетел в Москву на матч с ЦСКА. Сегодня чувствую себя средне, был дома, но сейчас решил поехать лечь в больницу», — цитирует Иванова Sport24.

По информации «Чемпионата», Иванов регулярно проходил тесты на коронавирус вместе с футболистами, и все они давали отрицательный результат. Однако за несколько дней до матча у него поднялась температура. Также президент «Урала» почувствовал лёгкое недомогание, поэтому решил не лететь с командой в Москву, опасаясь передать вирус игрокам и официальным лицам матча.

Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Урал» завершился со счётом 2:2.

«Урал» спас игру с ЦСКА вдесятером! Удаление Погребняка будут обсуждать
Кто подсказал судье показать форварду «Урала» вторую жёлтую карточку?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020