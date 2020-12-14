Линекер — о смерти Улье: один из самых умных и приятных людей в футболе. Покойся с миром

Бывший футболист сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер отреагировал на новость о смерти экс главного тренера «Ливерпуля» Жерара Улье. Французский специалист скончался в ночь на 14 декабря в возрасте 73 лет.



«О нет! Жерар Улье скончался. Один из самых умных, тёплых и приятных людей в футболе. Покойся с миром, Жерар», — написал Линекер в своём «твиттере».



Улье наиболее известен по работе в «Ливерпуле», с которым добился наибольших успехов в качестве тренера. Под его руководством красные в период с 1998 по 2004 год завоевали шесть трофеев: Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии, а также два Кубка английской лиги.



В ходе своей карьеры Улье также возглавлял сборную Франции, «Лион», «Пари Сен-Жермен», «Ланс» и другие команды. Его последним местом работы стала «Астон Вилла», которую он тренировал с 2010 по 2011 год.

Умер бывший тренер «Ливерпуля» Жерар Улье