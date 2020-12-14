«Уфа» обратилась в РФС по поводу ошибок арбитра в матче с «Ротором»

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Ринат Шайбеков направил письмо главе судейского комитета РФС Ашоту Хачатурянцу, сообщает пресс-служба уфимского клуба. В письме руководитель башкирской команды предоставил факты ошибок главного арбитра встречи 18-го тура РПЛ «Ротор» — «Уфа».



«По нашему мнению, главный судья матча Василий Казарцев допустил несколько грубых ошибок, повлиявших на результат», — говорится в письме.



В частности, «Уфа» отмечает, что на 67-й минуте матча в Волгограде арбитр не назначил пенальти в ворота «Ротора» и не показал жёлтую карточку Беке Микелтадзе за игру рукой в собственной штрафной площади. После просмотра VAR судья Василий Казарцев принял решение не назначать пенальти в ворота «Ротора».