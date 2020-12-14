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В «Реале» отреагировали на итоги жеребьёвки Лиги чемпионов. Команда сыграет с «Аталантой»

В «Реале» отреагировали на итоги жеребьёвки Лиги чемпионов. Команда сыграет с «Аталантой»
Футбол / Лига чемпионов 0

Директор мадридского «Реала» по внешним связям Эмилио Бутрагеньо прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. «Сливочным» предстоит сыграть с «Аталантой».

«Самое главное, чтобы мы были в хорошей форме. Когда это так, мы способны победить кого угодно. Исторически мы всегда предпочитали играть ответный матч дома. Мне довелось поучаствовать в нескольких исторических камбэках, и своё поле и болельщики тогда оказали большое влияние на результат. Нам нужно добыть хороший результат в первом матче, чтобы вернуться в Мадрид с преимуществом», — цитирует Бутрагеньо пресс-служба УЕФА.

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные — на 9, 10, 16 и 17 марта. Жеребьёвка 1/4, 1/2 и финала состоится 19 марта.

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