Артём Дзюба и четыре игрока «Краснодара» — в сборной 18-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 18-го тура Российской Премьер-Лиги.
Лучшими игроками тура стали Илья Самошников («Рубин») и Маркус Берг («Краснодар»), которые получили оценку 9,1. Самошников забил гол в ворота «Тамбова», Берг помог команде разгромить «Локомотив» и оформил дубль. Помимо них, в команду попал нападающий «Зенита» Артём Дзюба, оформивший дубль в матче с «Динамо».
Сборная тура: Евгений Городов («Краснодар») — 8,4, Игорь Смольников («Краснодар») — 8,0, Александр Филин («Химки») — 8,2, Максим Осипенко («Ростов») — 8,0, Илья Самошников («Рубин») — 9,1, Роман Тугарев («Ростов») — 8,0, Оливер Абильдгор («Рубин») — 8,0, Кристиан Нобоа («Сочи») — 7,9, Виктор Классон («Краснодар») — 8,1, Маркус Берг («Краснодар») — 9,1, Артём Дзюба («Зенит») — 8,3.
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