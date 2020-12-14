Леон Горецка сообщил, что мог перейти в «Ливерпуль» в 2018 году

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка сообщил, что в 2018 году мог перейти из «Шальке-04» в «Ливерпуль».



«Конечно, я рассматривал вариант с переходом в «Ливерпуль». Это отличный клуб. Мне потребовалось много времени, чтобы принять решение, но я был уверен на сто процентов, что трансфер в «Баварию» — правильный шаг для меня», — приводит слова немецкого хавбека The Athletic.



Напомним, Горецка перешёл в мюнхенскую «Баварию» из «Шальке» в 2018 году. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах немецкой Бундеслиги, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. С 2014 года Горецка вызывается в сборную Германии. В составе национальной команды футболист — победитель Кубка конфедераций (2017).

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