«Аталанта» признана лучшей командой 2020 года в Италии

Авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport подвело итоги уходящего 2020 года, определив лучшую команду чемпионата Италии.

По версии La Gazzetta dello Sport, лучшей командой в 2020 году в Италии стала «Аталанта», занявшая третье место по итогам сезона-2019/2020. В Лиге чемпионов подопечные Джан Пьеро Гасперини дошли до стадии 1/4 финала, на которой выбыли от французского «Пари Сен-Жермен» (1:2). Напомним, что за «Аталанту» выступает 25-летний российский полузащитник Алексей Миранчук.

Кроме определения лучшей команды в Италии, был выбран и лучший тренер 2020 года, которым стал 55-летний Стефано Пиоли, руководящий «Миланом». Форвард всё того же «Милана» Златан Ибрагимович был удостоен награды «Легенда», а его коллега по амплуа из римского «Лацио» Чиро Иммобиле выиграл приз «Человек года».