«Аталанта» признана лучшей командой 2020 года в Италии

Авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport подвело итоги уходящего 2020 года, определив лучшую команду чемпионата Италии.
По версии La Gazzetta dello Sport, лучшей командой в 2020 году в Италии стала «Аталанта», занявшая третье место по итогам сезона-2019/2020. В Лиге чемпионов подопечные Джан Пьеро Гасперини дошли до стадии 1/4 финала, на которой выбыли от французского «Пари Сен-Жермен» (1:2). Напомним, что за «Аталанту» выступает 25-летний российский полузащитник Алексей Миранчук.
Кроме определения лучшей команды в Италии, был выбран и лучший тренер 2020 года, которым стал 55-летний Стефано Пиоли, руководящий «Миланом». Форвард всё того же «Милана» Златан Ибрагимович был удостоен награды «Легенда», а его коллега по амплуа из римского «Лацио» Чиро Иммобиле выиграл приз «Человек года».
- 15 декабря 2020
-
07:54
-
07:35
-
07:23
-
07:07
-
06:50
-
06:17
-
05:59
-
05:45
-
05:23
-
04:55
-
04:08
-
03:44
-
03:23
-
03:01
-
02:38
-
02:13
-
01:53
-
01:40
-
01:23
-
00:40
-
00:32
- 14 декабря 2020
-
23:55
-
23:45
-
23:20
-
22:44
-
22:40
-
22:25
-
22:11
-
22:09
-
22:04
-
21:42
-
21:42
-
21:26
-
21:11
-
21:02