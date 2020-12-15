Экс-глава ФНЛ Ефремов станет вице-президентом «Урала»

Бывший глава Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов займёт пост вице-президента «Урала». Об этом рассказал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

«Игорь Ефремов станет вице-президентом футбольного клуба „Урал“. Полномочия у него будут самые широкие — весь спортивный блок мы отдадим ему. Он будет входить и в селекционный отдел, и в трансферный отдел, также он будет отвечать за молодёжную команду „Урал-2“. Он будет отвечать за всё это.

Я знаю Игоря Викторовича очень давно, лет 25 — мы давно дружим. Думаю, его приход поможет развитию клуба, поможет нам сделать шаг вперёд", — цитирует Иванова ТАСС.

Об отставке Ефремова стало известно 7 декабря. Функционер в ходе собрания заявил, что устал, объявил об уходе с должности и покинул мероприятие под аплодисменты. Ефремов возглавлял ФНЛ с декабря 2010 года.