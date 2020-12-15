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Кассано: Лаутаро Мартинес в пять раз лучше, чем Лукаку

Кассано: Лаутаро Мартинес в пять раз лучше, чем Лукаку
Футбол / Италия 0

Бывший нападающий «Интера» Антонио Кассано сравнил форвардов «нерадзурри» Лаутаро Мартинеса и Ромелу Лукаку.

«Лаутаро в пять раз лучше, чем Лукаку. Это смесь Карлоса Тевеса и Серхио Агуэро. Нелья сравнивать Лукаку с этими легендарными монстрами», — цитирует Кассано Football Italia со ссылкой на эфир Кристиана Вьери в Twitch.

Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года, а до этого играл на родине за «Расинг». В нынешнем сезоне 23-летний аргентинский форвард принял участие в 11 матчах итальянской Серии А, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

В свою очередь Лукаку перешёл в «Интер» в 2019 году из «Манчестер Юнайтед». На счету 27-летнего бельгийского нападающего 9 мячей (1 – с пенальти) и 2 голевых паса в 10 встречах чемпионата Италии.

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