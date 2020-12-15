Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Бавария» ведёт переговоры с Кингсли Команом о новом контракте

«Бавария» ведёт переговоры с Кингсли Команом о новом контракте
Футбол / Германия 0

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман имеет все шансы заключить новое соглашение с клубом, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём "твиттере".

По информации источника, 24-летний французский хавбек и немецкий гранд ведут переговоры о новом контракте, который будет рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне Коман принял участие в 8 матчах немецкой Бундеслиги, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. С 2015 года хавбек вызывается в сборную Франции.

Коман перешёл в «Баварию» из «Ювентуса» в 2017 году за € 17 млн. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2023 года. В сезоне-2019/2020 форвард провёл 38 матчей, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Кингсли стал лучшим игроком последнего финального матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0), забив победный мяч.

Вьери: Лукаку забивал бы в «Баварии» так же много, как Левандовски
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020