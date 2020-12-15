«Бавария» ведёт переговоры с Кингсли Команом о новом контракте

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман имеет все шансы заключить новое соглашение с клубом, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём "твиттере".
По информации источника, 24-летний французский хавбек и немецкий гранд ведут переговоры о новом контракте, который будет рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне Коман принял участие в 8 матчах немецкой Бундеслиги, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. С 2015 года хавбек вызывается в сборную Франции.
Коман перешёл в «Баварию» из «Ювентуса» в 2017 году за € 17 млн. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2023 года. В сезоне-2019/2020 форвард провёл 38 матчей, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Кингсли стал лучшим игроком последнего финального матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0), забив победный мяч.
- 15 декабря 2020
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