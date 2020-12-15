«Доменико, мы с тобой». Артём Ребров поддержал Тедеско

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров поддержал главного тренера команды Доменико Тедеско после конфликта, который возник в перерыве и по окончании матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1).
«Не словом, а делом», — написал Ребров в своём "инстаграме", добавив хештег #доменикомыстобой.
В перерыве матча «Сочи» — «Спартак» у Тедеско возник конфликт с тренером вратарей «Сочи» Дмитрием Бородиным. После матча немец рассказал об инциденте. «В перерыве мне сказали, что это их страна и я могу уехать», — сообщил специалист.
По словам Бородина, он не призывал немецкого тренера уехать. «Сказал две фразы — это наша земля и наш колизей, хоть вы и «Спартак». После этого Тедеско назвал меня расистом», — заявил Бородин.
Инцидент рассмотрит КДК. Однако сегодня, 15 декабря, «Спартак» уведомил Контрольно-дисциплинарный комитет РФС, что Тедеско не сможет принять участие в сегодняшнем заседании.
- 15 декабря 2020
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