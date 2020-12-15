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Кандидат в президенты «Барселоны» повесил свой баннер на доме рядом со стадионом «Реала»

Кандидат в президенты «Барселоны» повесил свой баннер на доме рядом со стадионом «Реала»
Футбол / Испания 0

Бывший президент «Барселоны», а ныне кандидат на пост Жоан Лапорта провёл предвыборную акцию, о чём сообщил в своём «твиттере».

Функционер вывесил огромный баннер со своим изображением на доме в Мадриде, который находится всего в 200 метрах от стадиона «Сантьяго Бернабеу», где свои домашние матчи проводит принципиальный соперник сине-гранатовых «Реал». На нём также присутствует надпись: «С нетерпением жду, когда мы снова встретимся».

Лапорта был президентом «Барселоны» с 2003 по 2010 год. В этот период каталонская команда дважды выиграла Лигу чемпионов и завоевала ряд других трофеев.

До этого года пост президента сине-гранатовых занимал Хосеп Мария Бартомеу, однако осенью он был отправлен в отставку.

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