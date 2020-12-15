«Тоттенхэм» близок к продлению контракта с Соном

«Тоттенхэм Хотспур» близок к продлению контракта с нападающим Сон Хын Мином. Об этом в своём "твиттере" сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо.

По его информации, сохранение корейской звезды — приоритетная задача клуба. Переговоры находятся в продвинутой стадии. И сторона футболиста, и «Тоттенхэма» довольны ходом диалога. Нынешний контракт Сона истекает в 2023 году. Сообщалось, что клуб предлагает корейскому форварду соглашение до 2025 года.

28-летний Сон Хын Мин перешёл в «Тоттенхэм» в 2015 году из леверкузенского «Байера». За пять лет в команде он провёл более 230 матчей и забил почти 100 голов. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость южнокорейского футболиста в € 75 млн.

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