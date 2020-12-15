Ещё один партнёр Черышева по «Валенсии» заразился коронавирусом

«Валенсия» на своём официальном сайте сообщила о результатах очередного тестирования на коронавирус.
По итогам проверки у одного из футболистов главной команды «летучих мышей» была выявлена инфекция. Имя заражённого не уточняется. Игрок уже изолировался от партнёров по команде.
Напомним, в конце ноября положительным оказался тест на коронавирус российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева. Игрок уже перенёс заражение и вернулся в строй.
«Валенсия», набрав 14 очков в 13 матчах, занимает 12-е место в турнирной таблице испанской Примеры. От зоны еврокубков «летучих мышей» отделяют 4 очка, а от зоны вылета – 3 очка. В следующем туре команде предстоит сыграть с «Барселоной». Матч пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне 19 декабря. Начало – в 18:15 мск.
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