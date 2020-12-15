Игрок «Хоффенхайма»: сумасшествие: на дворе 2020 год, а расизм не прекращается

Полузащитник «Хоффенхайма» Райан Сессеньон, арендованный немецким клубом у «Тоттенхэм Хотспур», высказался о проблеме расизма.



«В ноябре, после очередного матча Бундеслиги, я получил сообщения, в которых были оскорбления в мой адрес на почве расизма. Тогда я подумал, что это что-то нереальное. Подобное кажется ненастоящим, но это, конечно же, существует.



Я не думал дважды. Я просто понял, что должен рассказать об этом. Такие вещи нельзя принимать в наши дни, это сумасшествие. На дворе конец 2020 года, а расистские оскорбления всё ещё продолжаются. Тогда я испытал эмоциональный всплеск по этому поводу и должен был это опубликовать.



Это заставляет тебя кричать. И в то же время ты очень смущён. Ты просто думаешь: «Как люди могут говорить такие вещи просто из-за цвета твоей кожи?» В этом нет никакого смысла.



Я злился на протяжении первых нескольких дней, а потом успокоился и попытался понять, в чём смысл. Нужно стать выше этой проблемы, играя матчи и опровергая мнение тех, кто сомневается в твоих силах», — приводит слова Сессеньона Sky Sports.



В нынешнем сезоне Бундеслиги 20-летний англичанин провёл восемь матчей, отличившись одним забитым мячом.

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