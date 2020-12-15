Игрок «Хоффенхайма»: сумасшествие: на дворе 2020 год, а расизм не прекращается

Полузащитник «Хоффенхайма» Райан Сессеньон, арендованный немецким клубом у «Тоттенхэм Хотспур», высказался о проблеме расизма.
«В ноябре, после очередного матча Бундеслиги, я получил сообщения, в которых были оскорбления в мой адрес на почве расизма. Тогда я подумал, что это что-то нереальное. Подобное кажется ненастоящим, но это, конечно же, существует.
Я не думал дважды. Я просто понял, что должен рассказать об этом. Такие вещи нельзя принимать в наши дни, это сумасшествие. На дворе конец 2020 года, а расистские оскорбления всё ещё продолжаются. Тогда я испытал эмоциональный всплеск по этому поводу и должен был это опубликовать.
Это заставляет тебя кричать. И в то же время ты очень смущён. Ты просто думаешь: «Как люди могут говорить такие вещи просто из-за цвета твоей кожи?» В этом нет никакого смысла.
Я злился на протяжении первых нескольких дней, а потом успокоился и попытался понять, в чём смысл. Нужно стать выше этой проблемы, играя матчи и опровергая мнение тех, кто сомневается в твоих силах», — приводит слова Сессеньона Sky Sports.
В нынешнем сезоне Бундеслиги 20-летний англичанин провёл восемь матчей, отличившись одним забитым мячом.
- 15 декабря 2020
-
21:23
-
21:18
-
21:17
-
21:01
-
21:00
-
20:48
-
20:36
-
20:34
-
20:31
-
20:19
-
20:16
-
20:16
-
20:04
-
19:44
-
19:39
-
19:24
-
19:17
-
19:00
-
18:53
-
18:33
-
18:27
-
18:26
-
18:18
-
18:05
-
18:00
-
18:00
-
17:47
-
17:34
-
17:21
-
17:19
-
16:55
-
16:53
-
16:34
-
16:34
-
16:24