Суд обязал Романа Павлюченко выплатить 37 тыс. рублей долгов за ЖКХ
Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко будет вынужден выплатить долги за ЖКХ в Москве, сообщает телеграм-канал Mash.
ГБУ «Жилищник» по району Сокольники обратился в суд, который в свою очередь обязал экс-нападающего выплатить 37 тыс. рублей.
Павлюченко начинал карьеру в ставропольском «Динамо» в 1999 году, а на следующий год перешёл в «Ротор». Проведя в волгоградском клубе два года, Роман пополнил состав «Спартака». За красно-белых экс-форвард выступал на протяжении пяти лет, а затем перебрался в лондонский «Тоттенхэм Хотспур». После трёх лет в Англии Павлюченко вернулся на родину, где играл за «Локомотив», «Кубань», «Урал» и «Арарат», а в настоящее время выступает за ногинское «Знамя».
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