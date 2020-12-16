Экс-форвард «Рубина» может перейти в турецкий клуб

«Трабзонспор» заинтересован в услугах нападающего афинского АЕК Марко Ливайя, сообщает Fanatik.



По информации источника, турецкий клуб рассчитывает приобрести 27-летнего хорватского футболиста в предстоящее зимнее трансферное окно. Действующий контракт Ливайя с греческим клубом рассчитан до июня 2021 года, а новое соглашение пока не подписано.



Ливайя перешёл в афинский АЕК из «Лас-Пальмас» в 2018 году. С 2014 по 2016 год хорватский нападающий выступал за казанский «Рубин». В нынешнем сезоне Ливайя принял участие в 10 матчах чемпионата Греции и забил 2 гола.



«Трабзонспор» набрал в 12 матчах 14 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. Лидером соревнований является «Аланьяспор» (26).