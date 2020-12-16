Экс-форвард «Рубина» может перейти в турецкий клуб
«Трабзонспор» заинтересован в услугах нападающего афинского АЕК Марко Ливайя, сообщает Fanatik.
По информации источника, турецкий клуб рассчитывает приобрести 27-летнего хорватского футболиста в предстоящее зимнее трансферное окно. Действующий контракт Ливайя с греческим клубом рассчитан до июня 2021 года, а новое соглашение пока не подписано.
Ливайя перешёл в афинский АЕК из «Лас-Пальмас» в 2018 году. С 2014 по 2016 год хорватский нападающий выступал за казанский «Рубин». В нынешнем сезоне Ливайя принял участие в 10 матчах чемпионата Греции и забил 2 гола.
«Трабзонспор» набрал в 12 матчах 14 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. Лидером соревнований является «Аланьяспор» (26).
Рекомендуем вам
- 16 декабря 2020
-
18:56
-
18:50
-
18:42
-
18:33
-
18:16
-
18:14
-
17:58
-
17:57
-
17:52
-
17:47
-
17:37
-
17:28
-
17:25
-
17:16
-
17:10
-
17:05
-
17:02
-
17:01
-
17:00
-
16:18
-
16:00
-
15:45
-
15:31
-
15:24
-
15:23
-
15:10
-
15:09
-
14:59
-
14:50
-
14:45
-
14:36
-
14:26
-
14:15
-
13:54
-
13:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам