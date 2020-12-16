«Лидс Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 13-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Лидс Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед» на матч 13-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд». Начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Лидс Юнайтед»: Меслье, Эйлинг, Купер, Даллас, Филлипс, Алиоски, Рафаэл, Клих, Харрисон, Родриго, Бэмфорд.



Запасные: Касилья, Стрёйк, Дэвис, Пабло Эрнандес, Шаклтон, Поведа, Робертс.



«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Кларк, Хэйден, Фернандес, Льюис, Ш. Лонгстафф, Мёрфи, Фрейзер, Хендрик, Уилсон, Жоэлинтон.



Запасные: Гиллеспи, Крафт, Альмирон, Ритчи, Шелви, Кэрролл, Гейл.



Подопечные Марсело Бьельсы набрали 14 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ. «Сороки» (17) — на 13-м месте.

Промо матча «Лидс» — «Ньюкасл»