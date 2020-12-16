В РПЛ отреагировали на драку болельщиков «Зенита» и «Спартака»

Российская Премьер-Лига выступила с заявлением по ситуации со стычкой между болельщиками «Зенита» и «Спартака» на матче 19-го тура чемпионата.
Напомним, часть болельщиков «Спартака» на стадионе «Газпром Арена» пыталась пробраться к болельщикам хозяев. Начавшуюся массовую драку остановили представители ОМОНа. Фанатов «Зенита» было около 250 человек, фанатов «Спартака» — примерно 70 человек.
«В начале мачта 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» произошёл инцидент между болельщиками двух команд. Лига считает подобные эпизоды недопустимыми и запросит у организатора матча все необходимые разъяснения. Нахождение болельщиков за пределами заранее оговорённых зон расположения вызывает серьёзную обеспокоенность», — говорится в заявлении пресс-службы Российской Премьер-Лиги.
- 16 декабря 2020
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