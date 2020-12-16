Кечинов: теперь болельщикам «Спартака» остаётся только мечтать о попадании в тройку

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал поражение столичного клуба в матче 19-го тура РПЛ. Со счётом 1:3 подопечные Доменико Тедеско уступили «Зениту».



«Можно назвать много причин, но «Спартак» подошёл к игре неготовым. Особенно было видно, что они были уставшими, ничего не создавали. «Зенит» грамотно этим воспользовался, и если бы не игра Максименко и банальное везение, счёт был бы разгромным. Но всё по игре, сегодня питерцы заслуженно забрали три очка.



Теперь очень сложно догонять, а завтра ещё и ЦСКА будет играть с «Ростовом». Сейчас болельщикам нужно мечтать хотя бы о тройке, чтобы попасть в еврокубки. На сегодняшний момент это так. Не думаю, что «Зенит» упустит такое преимущество после возобновления чемпионата, не верю в это.



Сегодня каждая линия у «Спартака» была проблемной. Когда у нас были такие игры, и Романцев и Ярцев говорили нам, что такие матчи — лакмусовая бумажка. В основном у нас такие разговоры были в Лиге чемпионов — там было сразу видно, чего мы стоим и какая у нас команда. Сегодня игра показала, что «Зенит» у нас считается лучшей командой на данный момент. Но это только в РПЛ. Как они выступили в Лиге чемпионов, мы все знаем. Наша самая сильная команда легко обыгрывает «Спартак», но в Лиге чемпионов заканчивает с одним очком. Это говорит о нашем общем низком уровне», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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