Гасперини: в какой-то момент «Аталанта» была убеждена, что обыграет «Ювентус»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал результат матча 12-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (1:1).
«Это отличный результат. В какой-то момент мы были убеждены, что победим. Мы навязывали свою игру и чувствовали, что можем выиграть матч. Были некоторые ошибки, но во втором тайме их стало меньше. Несмотря на это, мы пропустили. В эпизоде с пенальти Голлини сыграл потрясающе. Он отразил удар Роналду, который промахивается один раз из ста. Мы рады, что у нас есть такой вратарь, как Голлини.
»Ювентус» — один из фаворитов Серии А, но не абсолютный фаворит. Этот сезон хорош тем, что есть целая группа команд, которые растут. Чемпионат стал более открытым, и за титул борются многие коллективы», — приводит слова Гасперини Football Italia.
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