Потрясающий гол через себя в матче «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас». Видео
В матче 13-го тура английской Премьер-лиги на Олимпийском стадионе в Лондоне встречаются «Вест Хэм Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Идёт 60-я минута матча, счёт ничейный — 1:1.
На 55-й минуте полузащитник «Вест Хэма» Мануэль Лансини сделал передачу к правому краю штрафной на Владимира Цоуфала. Чешский защитник моментально исполнил мягкий заброс в центр, откуда Себастьен Аллер шикарным ударом через себя направил мяч под перекладину ворот.
Видео шикарного удара Аллера в матче с «Кристал Пэлас»
«Молотобойцы» набрали 20 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (17) — на 12-м месте.
«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Кристал Пэлас».
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