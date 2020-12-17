Потрясающий гол через себя в матче «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас». Видео

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги на Олимпийском стадионе в Лондоне встречаются «Вест Хэм Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Идёт 60-я минута матча, счёт ничейный — 1:1.



На 55-й минуте полузащитник «Вест Хэма» Мануэль Лансини сделал передачу к правому краю штрафной на Владимира Цоуфала. Чешский защитник моментально исполнил мягкий заброс в центр, откуда Себастьен Аллер шикарным ударом через себя направил мяч под перекладину ворот.

Видео шикарного удара Аллера в матче с «Кристал Пэлас»

«Молотобойцы» набрали 20 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (17) — на 12-м месте.



«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Кристал Пэлас».