Лионель Месси установил историческое достижение в «Барселоне»

В матче 19-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Реал Сосьедад». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В этом матче форвард «Барселоны» Лионель Месси установил историческое достижение, одержав 300-ю победу на «Камп Ноу», сообщает Sport.es. На его счету 211 побед в чемпионате Испании, 53 в Лиге чемпионов, 30 в Кубке Испании и 6 в Суперкубке страны. Ему удалось забить 380 голов на «Камп Ноу».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси провёл 12 матчей, забив 5 голов.

«Барселона» набрала 20 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Реал Сосьедад» (26) — на 2-м месте. Лидером соревнований является набравший в 11 матчах 26 очков мадридский «Атлетико».