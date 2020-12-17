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Кандидат в президенты «Барселоны» назвал своё главное преимущество в переговорах с Месси

Кандидат в президенты «Барселоны» назвал своё главное преимущество в переговорах с Месси
Футбол / Испания 0

Бывший президент «Барселоны», а ныне кандидат на пост, Жоан Лапорта выразил мнение о том, что поможет ему сохранить в клубе 33-летнего аргентинского форварда Лионеля Месси.

«Мы приложим все усилия, чтобы Месси остался в «Барселоне». Продажа Криштиану Роналду «Реалом» имела другие обстоятельства, случай Лео особенный. Он будет одним из немногих игроков, подобных Пеле, который играл только за одну команду.

Месси заботится не только о деньгах. Конечно, от нас последует хорошее предложение, но мы не достигнем того, что могут предложить другие клубы.

У меня очень хорошие отношения с Лео. Он хочет оставаться в «Барселоне». Я убеждён, что он с нетерпением ждёт предложения от нового президента. Оно будет основано, главным образом, на построении конкурентоспособной команды, которая сможет выиграть Лигу чемпионов. Если я сделаю это предложение, я выполню это условие. Мне повезло заслужить доверие к Лео.

Конечно, сейчас не совсем подходящее время говорить о Месси, для этого я должен быть президентом», — цитирует Лапорту Marca.

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