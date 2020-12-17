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«Ростов» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся в 20:00

«Ростов» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся в 20:00
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 17 декабря, состоится матч «Ростов» — ЦСКА. Встреча 19-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Ростов» — ЦСКА на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — ЦСКА.

«Ростов», набрав 32 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (34) — третий.

«Ростов» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч 19-го тура чемпионата России 17.12.2020
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