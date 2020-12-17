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Шкурин исключён из состава сборной Беларуси и лишён льготы по отсрочке воинской службы

Шкурин исключён из состава сборной Беларуси и лишён льготы по отсрочке воинской службы
Футбол / РПЛ 0

Форвард московского ЦСКА Илья Шкурин исключён из состава молодёжной и национальной команд на 2021 год и лишён льготы по отсрочке воинской службы, сообщает «Прессбол». Ранее стало известно, что Белорусская федерация футбола подала жалобу на игрока в УЕФА.

Фамилия форварда была исключена из списочного состава молодёжной и национальной команд на 2021 год. Данный документ Министерства спорта и туризма Республики Беларусь даёт право футболистам на ходатайство по отсрочке воинской службы. Теперь этой льготы форвард лишён.

Илья Шкурин перешёл в ЦСКА из брестского «Динамо» в 2020 году. В этом сезоне нападающий провёл девять матчей и забил три гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость форварда в € 700 тыс.

Агент Шкурина: нам сказали, что, если Илья не приедет в сборную, его заберут в армию
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