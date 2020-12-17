«Манчестер Юнайтед» отреагировал на предъявление обвинений Кавани в проявлении расизма

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» отреагировала на предъявление обвинений форварду команды Эдинсону Кавани в проявлении расизма. Ранее стало известно, что Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула Кавани обвинения.
После волевой победы в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:2) Кавани, отвечая на поздравления от одного из подписчиков в социальной сети, написал «Gracias negrito», что можно перевести как «Спасибо, чёрный». Спустя три часа уругваец удалил пост, однако в FA обратили внимание на публикацию. Сообщалось, что 33-летнему игроку грозит дисквалификация как минимум на три матча.
«Эдинсон и «Манчестер Юнайтед» подчёркивают, что игрок не хотел никого оскорбить, вскоре после публикации он удалил пост и принёс извинения. Мы изучаем обвинения и ответим на них», — говорится в сообщении клуба.
- 17 декабря 2020
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