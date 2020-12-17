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Юрист рассказал, как решение CAS скажется на сборной России по футболу

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Юрист рассказал, как решение CAS скажется на сборной России по футболу
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
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Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который сегодня, 17 декабря, вынес решение о правомерности четырёхлетних санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российского спорта. Судьи в целом встали на сторону ВАДА, но сократили сроки санкций вдвое. Таким образом, россияне не смогут выступать под национальным флагом до 2022 года.

«Я так и думал. Ожидаемое решение, половинчатое и взвешенное по сравнению с тем, что предлагали в ВАДА. Была перспектива остаться без соревнований на четыре года. Сейчас же спортсмены получат возможность выступать на международных соревнованиях, хоть и под нейтральным статусом.

Бойкот? Это решать спортсменам: следует им подавать заявки на участие или нет. Как у нас вся команда поехала в Пхёнчхан фактически в нейтральном статусе. Это же не уменьшило эмоций болельщиков после выигрыша золотых медалей.

Если сборная России по футболу отберётся на ЧМ-2022 в Катаре, то под своим флагом играть вряд ли получится. Чемпионата Европы по футболу это не касается. Там мы будем играть под своим флагом», — сказал Артём Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом до 2022 года
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