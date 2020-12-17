«РБ Лейпциг» объявил о переходе Собослаи из «Ред Булл Зальцбург»

Пресс-служба немецкого клуба «РБ Лейпциг» объявила о переходе полузащитника «Ред Булл Зальцбург» Доминика Собослаи. 20-летний полузащитник подписал контракт на четыре года. По данным Goal, «Лейпциг» заплатил за футболиста € 20 млн.

Футболистом интересовались мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария», лондонский «Арсенал», «Пари Сен-Жермен» и «Милан».

Собослаи перешёл в «Зальцбург» зимой 2018 года из австрийского «Лиферинга». Нынешний контракт игрока с клубом действителен до 31 мая 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл на поле 19 матчей во всех турнирах, стал автором 8 забитых мячей и отдал 9 результативных передач.

Ранее сам футболист подтвердил, что покинет «Ред Булл Зальцбург», но не называл команду, в которую перейдёт.