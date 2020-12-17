«РБ Лейпциг» объявил о переходе Собослаи из «Ред Булл Зальцбург»
Пресс-служба немецкого клуба «РБ Лейпциг» объявила о переходе полузащитника «Ред Булл Зальцбург» Доминика Собослаи. 20-летний полузащитник подписал контракт на четыре года. По данным Goal, «Лейпциг» заплатил за футболиста € 20 млн.
Футболистом интересовались мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария», лондонский «Арсенал», «Пари Сен-Жермен» и «Милан».
Собослаи перешёл в «Зальцбург» зимой 2018 года из австрийского «Лиферинга». Нынешний контракт игрока с клубом действителен до 31 мая 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл на поле 19 матчей во всех турнирах, стал автором 8 забитых мячей и отдал 9 результативных передач.
Ранее сам футболист подтвердил, что покинет «Ред Булл Зальцбург», но не называл команду, в которую перейдёт.
Венгерский талант Доминик Собослаи подтвердил, что покинет «Зальцбург»
Рекомендуем вам
- 17 декабря 2020
-
19:09
-
18:56
-
18:39
-
18:36
-
18:24
-
18:10
-
18:06
-
18:04
-
17:56
-
17:46
-
17:21
-
17:13
-
17:10
-
17:07
-
16:53
-
16:52
-
16:50
-
16:36
-
16:34
-
16:21
-
16:08
-
15:57
-
15:32
-
15:23
-
15:23
-
15:10
-
15:03
-
14:57
-
14:50
-
14:49
-
14:34
-
14:25
-
14:15
-
13:51
-
13:43
Партнерский контент
Рекомендуем вам