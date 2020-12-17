Корреспондент «Матч ТВ» объяснила, почему спросила Путина о видео с Дзюбой

Корреспондент «Матч ТВ» Ольга Богословская прокомментировала вопрос, который она задала во время пресс-конференции президенту России Владимиру Путину. Журналистка спросила главу государства о скандальном видео форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Надо сказать, что я задала вопрос, который назрел. Ситуация с Дзюбой была сильно растиражирована. Но мой вопрос был не дешёвым и не о том, о чем некоторые подумали. Я задала вопрос о том, что должна ли ситуация, когда что-то личное выкладывают в интернет-пространство нечестные люди, влиять на деловую жизнь, на карьеру. Потому что мы знаем, что происходило с Дзюбой – его не вызывали в сборную. Собственно, я спрашивала об этом.

Был не в лоб ответ, но тем не менее мы его получили, что на профессиональную жизнь это влиять не должно. Другими словами, сказала, что те, кто ворует что-то из наших личных гаджетов и личного архива, порицаются, и никто не говорит, что они молодцы. Что это важно. И я получила ответ на этот вопрос.

Ожидала ли, что вопрос вызовет такой резонанс? Конечно, безусловно. Но знаете, каждый слышит и видит в меру собственной испорченности. Если вы знаете меня, то знаете, что я абсолютно не поверхностный человек и прекрасно знаю спорт изнутри. Знаю, как больно бывает спортсменам, когда они попадают в какого-то рода обстоятельства, которые влияют на их профессиональную деловую жизнь, а она очень-очень ограничена временем. В этом был смысл. Это не поверхностный вопрос. Кто что хотел, тот и услышал. Как в известном произведении: «Вдруг из маминой из спальни, кривоногий и хромой, выбегает…» Но произведение не об этом», — цитирует журналистку «Матч ТВ».