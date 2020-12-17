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В Румынии потребовали от УЕФА расследовать дело о расизме по отношению к арбитрам матча ЛЧ

В Румынии потребовали от УЕФА расследовать дело о расизме по отношению к арбитрам матча ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0
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Румынская футбольная ассоциация сделала официальный запрос в УЕФА с просьбой расследовать обвинения в расизме в отношении румынских судей. Как сообщает журналист Эмануэль Рошу, румынские чиновники просят обратить внимание на моменты матча, которые произошли до того, как представители турецкого клуба начали активно возмущаться и обвинять судей в расизме. Напомним, арбитры утверждают, что темнокожий тренер «Истанбула» называл их цыганами.

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир» состоялся 8 декабря, однако был прерван в середине первого тайма из-за действий арбитра Себастьяна Колцеску, назвавшего тренера турецкой команды Пьера Вебо чёрным. Игрок «Истанбула» Демба Ба активно спорил с румынскими арбитрами. В итоге штабы команд приняли решение увести футболистов с поля. Встреча была доиграна 9 декабря. Парижане обыграли «Истанбул» со счётом 5:1.

В разговоре Демба Ба отметил, что никогда не говорил, что это был расизм, и просил арбитра не использовать слово «чёрный» на стадионе. Колцеску понял футболиста.

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