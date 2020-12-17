Три клуба АПЛ интересуются полузащитником «Марселя»

К полузащитнику марсельского «Олимпика» Моргану Сансону проявляют интерес несколько клубов английской Премьер-лиги.



Как сообщается Sky Sports, три неназванных клуба с Туманного Альбиона планируют выкупить контракт 26-летнего француза уже в январе. Однако, несмотря на финансовый кризис, поразивший французский клубный футбол во время пандемии коронавируса, «Марсель» не спешит расставаться с одним из своих лидеров и планирует выручить с продажи Сансона не менее € 25 млн.



В нынешнем сезоне Лиги 1 Морган Сансон провёл 10 матчей, забив два гола. Его контракт с провансальцами действует до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего полузащитника в € 22,5 млн.



После 13-го тура «Марсель», набрав 27 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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