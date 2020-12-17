«Ахмат» и «Рубин» сыграли вничью в матче 19-го тура РПЛ
«Ахмат» принимал «Рубин» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и завершилась вничью со счётом 0:0.
Команды суммарно нанесли 14 ударов, однако никому не удалось открыть счёт. По владению мячом преимущество имели хозяева — 56 на 44 %. За встречу игрокам было показано четыре жёлтые карточки.
По итогам 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Грозненцы (26) — на 10-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (41). В тройку лидеров входят ЦСКА (37) и «Спартак» (35).
В следующем туре, который пройдёт уже после зимней паузы в РПЛ, «Ахмат» дома сыграет с «Динамо», а «Рубин» отправится в гости к «Спартаку».
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