«Ахмат» и «Рубин» сыграли вничью в матче 19-го тура РПЛ

«Ахмат» принимал «Рубин» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и завершилась вничью со счётом 0:0.



Команды суммарно нанесли 14 ударов, однако никому не удалось открыть счёт. По владению мячом преимущество имели хозяева — 56 на 44 %. За встречу игрокам было показано четыре жёлтые карточки.



По итогам 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Грозненцы (26) — на 10-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (41). В тройку лидеров входят ЦСКА (37) и «Спартак» (35).



В следующем туре, который пройдёт уже после зимней паузы в РПЛ, «Ахмат» дома сыграет с «Динамо», а «Рубин» отправится в гости к «Спартаку».