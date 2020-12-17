«Конечно же, Сони!» Моуриньо отреагировал на завоевание Соном премии Пушкаша

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуриньо прокомментировал получение своим подопечным Сон Хын Мином премии Пушкаша — награды за лучший гол прошедшего года.



«Еду домой, смотрю церемонию награждения ФИФА… Сони — обладатель премии Пушкаша… Конечно же, Сони», — сказал Жозе в видеообращении, опубликованном на своей странице в «Инстаграме».

В матче 16-го тура первенства с «Бёрнли», который состоялся 7 декабря 2019 года, кореец при счёте 2:0 подхватил мяч на своей половине поля и помчался в сторону ворот соперника. На пути форвард ушёл от шести оппонентов и реализовал выход один на один. «Шпоры» в итоге одержали победу со счётом 5:0. Гол Сона можно посмотреть на «Чемпионате».



Помимо Сон Хын Мина на приз претендовали Джорджиан де Арраскаэта («Сеара» — «Фламенго») и Луис Суарес («Барселона» — «Мальорка»).