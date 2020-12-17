Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Юнайтед» повторил рекорд, установленный «Тоттенхэмом» в 1960 году

«Манчестер Юнайтед» повторил рекорд, установленный «Тоттенхэмом» в 1960 году
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

В заключительном матче 13-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проходит в Шеффилде на стадионе «Брэмелл Лэйн». После первого тайма счёт 2:1 в пользу гостей.

Как сообщает Opta Sport, манкунианцы стали первой с 1960 года командой, забившей более двух мячей в десяти подряд выездных матчах в чемпионате Англии.

Фото можно увидеть на странице Opta Sport в "Твиттере".

В составе «МЮ» голы на счету нападающих Маркуса Рашфорда и Антони Марсьяля.

«Манчестер Юнайтед», набрав 20 очков в 11 турах, занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и находится в трёх очках от зоны еврокубков. «Шеффилд Юнайтед» (1) — на последнем, 20-м месте. Лидирует в первенстве «Ливерпуль» (28).

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020