«Манчестер Юнайтед» повторил рекорд, установленный «Тоттенхэмом» в 1960 году

В заключительном матче 13-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проходит в Шеффилде на стадионе «Брэмелл Лэйн». После первого тайма счёт 2:1 в пользу гостей.



Как сообщает Opta Sport, манкунианцы стали первой с 1960 года командой, забившей более двух мячей в десяти подряд выездных матчах в чемпионате Англии.

Фото можно увидеть на странице Opta Sport в "Твиттере".

В составе «МЮ» голы на счету нападающих Маркуса Рашфорда и Антони Марсьяля.



«Манчестер Юнайтед», набрав 20 очков в 11 турах, занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и находится в трёх очках от зоны еврокубков. «Шеффилд Юнайтед» (1) — на последнем, 20-м месте. Лидирует в первенстве «Ливерпуль» (28).



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.