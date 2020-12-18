Рашфорд оформил дубль в матче с «Шеффилд Юнайтед». Видео

В заключительном матче 13-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проходит в Шеффилде на стадионе «Брэмелл Лэйн». Идёт 55-я минута, счёт 3:1 в пользу гостей.



На 51-й минуте манкунианцы упрочили преимущество. Антони Марсьяль отпасовал на Маркуса Рашфорда, находившегося на линии чужой штрафной и тот сильным ударом низом с рикошетом от Ремсдейла отправил мяч в сетку ворот.

Видео второго гола Рашфорда в сегодняшнем матче

Это второй гол 23-летнего англичанина в сегодняшнем матче.

«Манчестер Юнайтед», набрав 20 очков в 11 турах, занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и находится в трёх очках от зоны еврокубков. «Шеффилд Юнайтед» (1) — на последнем, 20-м месте. Лидирует в первенстве «Ливерпуль» (28).



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.