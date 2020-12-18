Слуцкий объяснил, почему «Рубин» не стал продлевать контракт с Тарасовым

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал уход из команды полузащитника Дмитрия Тарасова. Ранее стало известно, что «Рубин» не будет продлевать контракт с футболистом.
«Я могу поблагодарить Диму за тот год, который мы провели вместе. Болельщикам не видна та работа, которую он делает, как он подбадривает молодых, какой большой позитив он несёт в команду. В нашей очень молодой команде, которая строилась, он сыграл очень важную роль, помогал быстрее адаптироваться в коллективе новичкам. Взял под своё крыло большую группу молодых игроков, очень много беседовал с ними, очень здорово выглядел в тренировках, абсолютно заслуживал в том числе и получать игровое время, но так сложилось, что в его позиции у нас играет Оливер Абильгор, который, я считаю, один из лучших игроков в этой позиции во всей лиге. Плюс он особо не устаёт, и нет необходимости ему замены, поэтому так сложились обстоятельства, что просто у Димы был очень сильный конкурент.
Я ему всячески желаю удачи, его уровень профессионализма, отношения к делу, личностные качества вызывают только положительные эмоции. Я уверен, что он не заканчивает, что он продолжит свою карьеру», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».
Тарасов провёл за «Рубин» 13 матчей, но не отметился результативными действиями.
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