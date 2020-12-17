«Рубин» объявил об уходе Дмитрия Тарасова

Полузащитник Дмитрий Тарасов более не сыграет за «Рубин». Казанский клуб не будет предлагать футболисту новый контракт. Действующее соглашение игрока с клубом истекает в конце декабря.



«В связи с истечением срока контракта нашу команду покидает полузащитник Дмитрий Тарасов.



ФК «Рубин» благодарит Дмитрия за время, проведенное в команде, и желает успехов в дальнейшей карьере», — сообщает пресс-служба казанской команды в официальном «Твиттере».



Тарасов стал игроком «Рубина» 18 февраля, заключив на правах свободного агента договор до конца сезона-2019/2020. Спустя три дня 33-летний футболист на тренировке получил закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости и разрыв межберцового синдесмоза. Первый официальный матч за «Рубин» Дмитрий провёл 5 июля. В конце июля с ним продлили контракт.



В нынешнем сезоне Тарасов в 7 матчах Российской Премьер-Лиги не отметился результативными действиями.