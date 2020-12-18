Гол Мхитаряна помог «Роме» обыграть «Торино»
В Риме завершился матч 12-го тура Серии А. «Рома» на стадионе «Олимпико» обыграла «Торино». Встреча команд завершилась со счётом 3:1.
На 27-й минуте хозяев вперёд вывел Генрих Мхитарян. На 43-й минуте Жордан Верету реализовал пенальти и удвоил преимущество римлян. На 68-й минуте Лоренцо Пеллегрини довёл счёт до крупного, но через пять минут Андреа Белотти сократил отставание гостей. Впрочем, больше счёт уже не менялся.
«Торино» с 14-й минуты играл в меньшинстве. Гостей подвёл Уилфрид Синго, получивший две жёлтые карточки за короткий промежуток времени.
«Рома» одержала вторую победу подряд в Серии А. Римляне набрали 24 очка и поднялись на 4-е место в турнирной таблице. «Торино» (6) Занимает 19-е место.
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