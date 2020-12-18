Месси и Роналду 14 лет подряд попадают в состав лучшей команды года

Международная федерация футбола ФИФА совместно с Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) назвали состав символической сборной по итогам 2020 года.



В очередной раз в 11 лучших по итогам года попали португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси. 2020-й год стал 14-м годом подряд, по итогам которого оба футболиста попадают в состав символической сборной.



Оба футболиста претендовали и на главную индивидуальную награду года от ФИФА — «Лучший игрок года», однако она досталась форварду «Баварии» Роберту Левандовскому.



Состав символической сборной по итогам 2020 года:



вратарь: Алисон Бекер («Ливерпуль»)



защитники: Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд (оба — «Ливерпуль»), Алфонсо Дэвис («Бавария»), Серхио Рамос («Реал»)



полузащитники: Джошуа Киммих («Бавария», Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Тиаго Алькантара («Барселона»/«Ливерпуль»)



нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»).

Роналду впервые в карьере включил Месси в тройку лучших игроков года