«В Нидерландах ты не виновен, пока не доказано обратное». Тен Хаг – о ситуации с Промесом

Главный тренер нидерландского «Аякса» Эрик тен Хаг отреагировал на возвращение к тренировкам 28-летнего экс-полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса после освобождения из-под стражи по делу о нанесении телесных повреждений.



«Во-первых, ситуация с Квинси волнует не только меня, но и всю раздевалку. Я поговорил с Промесом, сейчас он чувствует себя лучше. Я ещё не разговаривал с ним так подробно. Завтра мы продолжим диалог. Из того, что он успел мне сообщить, это то, что он ничего не совершал. В нашей стране ты не виновен, пока не будет доказано обратное.



Не стоит забывать, что наши игроки всегда являются частью «Аякса», даже вне поля. Мы будем его поддерживать.



Мне не нужно прощать его, потому что он ничего не сделал. Так что вполне возможно, что Промес вернётся на поле уже в воскресенье. Как я уже сказал, пока он не виновен, он наш игрок», — цитирует тен Хага ESPN.

Инцидент с участием Промеса произошёл в конце июля во время семейной вечеринки. Один из членов семьи был серьёзно ранен и получил травму колена. Пострадавший обратился в полицию месяц назад, после чего началось расследование, приведшее к аресту форварда сборной Нидерландов. За такое преступление предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до четырёх лет.