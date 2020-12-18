Гончаренко: пример Шкурина и его открываний, может быть, смотивировал Чалова

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру Фёдора Чалова в матче с «Ростовом» (3:1).
«Не могу не отметить Чала, оформившего хет-трик. Большое достижение для него, учитывая, что он давно так результативно не играл.
Феде всегда нужен какой-то пример перед глазами. Пример Шкурина и его открываний, может быть, его смотивировал. Шкурин очень много и правильно открывался, и Федя в матче с «Ростовом» то же самое делал. В какой-то мере конкуренция пошла на пользу. Мы говорили, что лучше находиться на грани офсайда, чем открываться всё время назад, что делал Федя», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале ЦСКА.
ЦСКА одержал первую победу после серии из четырёх безвыигрышных матчей. Москвичи набрали 37 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице.
- 18 декабря 2020
-
11:38
-
11:33
-
11:19
-
11:17
-
11:11
-
11:01
-
10:58
-
10:54
-
10:39
-
10:34
-
10:32
-
10:23
-
10:16
-
09:49
-
09:32
-
09:26
-
09:21
-
09:00
-
08:30
-
07:47
-
07:05
-
06:33
-
06:25
-
06:04
-
05:51
-
05:40
-
04:49
-
04:36
-
04:21
-
03:59
-
03:39
-
02:47
-
02:17
-
01:51
-
01:37