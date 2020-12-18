Гончаренко: пример Шкурина и его открываний, может быть, смотивировал Чалова

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру Фёдора Чалова в матче с «Ростовом» (3:1).

«Не могу не отметить Чала, оформившего хет-трик. Большое достижение для него, учитывая, что он давно так результативно не играл.

Феде всегда нужен какой-то пример перед глазами. Пример Шкурина и его открываний, может быть, его смотивировал. Шкурин очень много и правильно открывался, и Федя в матче с «Ростовом» то же самое делал. В какой-то мере конкуренция пошла на пользу. Мы говорили, что лучше находиться на грани офсайда, чем открываться всё время назад, что делал Федя», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале ЦСКА.

ЦСКА одержал первую победу после серии из четырёх безвыигрышных матчей. Москвичи набрали 37 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице.