Президент РФС высказался о возможных изменениях в формате РПЛ
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о возможных изменениях в формате Российской Премьер-Лиги.
«Мы ждем инициативы от клубов по формату турнира. ФНЛ и ПФЛ уже готовы к реформам, вполне возможно, что в начале следующего года какие-то решения уже будут приняты. Что касается РПЛ, там всегда рассматриваются различные форматы проведения, возможно, какие-то изменения будут сделаны. Мы считаем, что 30 игр на протяжении сезона недостаточно. Тем более, матчей с высокой интенсивностью значительно меньше», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Напомним, 19-й тур РПЛ стал заключительным перед зимней паузой. Российская Премьер-Лига возобновится в марте.
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