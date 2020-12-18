Игорь Дивеев рассказал о целях ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о целях команды в нынешнем сезоне РПЛ, а также поделился мнением об игре нападающих Адольфо Гайча и Чидеры Эджуке.

«Стала ли команда сильнее по сравнению с прошлым сезоном? Наверное, да. Если смотреть на таблицу — да. Мы в прошлом году были четвёртыми-пятыми, сейчас — вторые. Надо ставить самые высокие цели. Борьба за чемпионство и победа в Кубке. Надо побеждать.



Гайч не может адаптироваться? У него хороший набор качеств, но пока ему тяжеловато. Уверен, на предсезонке он начнёт работать и вскоре мы увидим другого Гайча. Эджуке? На тренировках он больше в пас играет. Если посмотреть последние игры, Чиди начал играть на команду, передачи в разрез — всё это отрабатывается на тренировках. Он понимает, что надо играть на команду», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.