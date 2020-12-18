«Барселона» намерена продать Коутиньо из-за его большой зарплаты

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо имеет шансы покинуть клуб в ближайшее трансферное окно, сообщает Diari Ara.

По информации источника, большая зарплата бразильца существенно увеличивает уровень расходов каталонского клуба на фоне пандемии коронавируса. Более того, хавбек команды Педри заметно прогрессирует и рассматривается как более предпочитаемый вариант 28-летнему Коутиньо.

Филиппе выступал за «Ливерпуль» с января 2013 по январь 2018 года. По данным Transfermarkt, «Барселона» за его переход заплатила мерсисайдцам € 145 млн. В нынешнем сезоне бразилец провёл девять матчей в Ла Лиге, в которых он забил два гола и выполнил две голевые передачи. Контракт Коутиньо с «Барселоной» рассчитан до 2023 года, его зарплата — € 23 млн в год.