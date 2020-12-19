«Шальке» уволил главного тренера спустя менее чем три месяца после назначения
«Шальке-04» объявил об отставке главного тренера Мануэля Баума.
«Главный тренер Мануэль Баум был немедленно освобождён от своих обязанностей. Хуб Стивенс возьмёт на себя обязанности временного главного тренера клуба в последней игре года в Бундеслиге с «Арминией». Майк Бюскенс назначен помощником тренера», — говорится в сообщении на официальном сайте.
Баум возглавил «Шальке» в сентябре 2020 года, подписав контракт с клубом до 2022 года. До этого тренер возглавлял сборную Германии U18.
Под руководством Баума «Шальке-04» не одержал ни одной победы в чемпионате Германии. За 12 матчей команда потерпела 8 поражений и 4 раза сыграла вничью. «Шальке» занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги.
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