«Шальке» уволил главного тренера спустя менее чем три месяца после назначения

«Шальке-04» объявил об отставке главного тренера Мануэля Баума.

«Главный тренер Мануэль Баум был немедленно освобождён от своих обязанностей. Хуб Стивенс возьмёт на себя обязанности временного главного тренера клуба в последней игре года в Бундеслиге с «Арминией». Майк Бюскенс назначен помощником тренера», — говорится в сообщении на официальном сайте.

Баум возглавил «Шальке» в сентябре 2020 года, подписав контракт с клубом до 2022 года. До этого тренер возглавлял сборную Германии U18.

Под руководством Баума «Шальке-04» не одержал ни одной победы в чемпионате Германии. За 12 матчей команда потерпела 8 поражений и 4 раза сыграла вничью. «Шальке» занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги.