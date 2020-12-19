22-летний игрок «Барселоны» может завершить карьеру из-за травмы

Защитник «Барселоны» Мусса Ваге, выступающий на правах аренды за ПАОК, получил серьёзную травму в матче греческой Суперлиги с «Арисом» (0:1), сообщает Sport.es.



Ваге пытался спасти команду от пропущенного мяча и врезался в штангу, в результате чего сильно повредил правое колено. По информации источника, в ходе медицинского обследования у 22-летнего защитника был диагностирован разрыв связки надколенника, а также боковой, задней и передней крестообразных связок колена. Существует вероятность, что Ваге не сможет возобновить профессиональную карьеру после столь серьёзной травмы. Игроку предстоит перенести операцию в Барселоне.



Ваге перешёл в ПАОК из «Барселоны» на правах аренды в сентябре 2020 года. В 7 матчах нынешнего сезона чемпионата Греции сенегалец отдал 1 результативную передачу.