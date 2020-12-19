Ходжсон: однажды Хендерсон получит памятник рядом с «Энфилдом»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон в преддверии матча матча 14-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» высоко оценил вклад полузащитник Джордана Хендерсона в успех мерсисайдцев в прошлом сезоне.



«Джордан — исключительный игрок. Он из тех, кто постоянно работает над собой и постоянно старается становится лучше. Поддержал бы его в голосовании за звание лучшего спортсмена года по версии BBC. Я часто голосую за футболистов, потому что знаю этот мир изнутри и знаю этих людей. Рад, что Хендерсон номинирован, желаю ему удачи.



Думаю, сейчас Джордан удовлетворён, потому что привести „Ливерпуль“ к первому трофею после стольких лет — это мощно. Это уже гарантирует ему памятник рядом с „Энфилдом“. Однажды он его получит», — приводит слова Ходжсона Goal.com.

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