В «Спартаке» подтвердили, что клуб предложил Реброву и Ещенко продлить контракты

«Спартак» предложил вратарю Артёму Реброву и защитнику Андрею Ещенко продлить контракты на один год, сообщает «Спорт-экспресс». «Чемпионат» обратился в «Спартак», и в клубе подтвердили эту информацию.
Артём Ребров выступает за «Спартак» с 2011 года. Перешёл в стан красно-белых из «Шинника». В сезоне-2020/2021 в одном матче пропустил один мяч. Контракт 36-летнего игрока с клубом истекает в июне 2021 года.
Андрей Ещенко выступает за «Спартак» с 2016 года. Перешёл из «Анжи» на правах свободного агента. В этом сезоне провёл 12 матчей и не отметился результативными действиями. Контракт 36-летнего игрока с клубом истекает в июне 2021 года.
16 декабря в 19-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» проиграл «Зениту» (1:3). «Зенит» набрал 41 очко и упрочил лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (35) — на 3-м месте.
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